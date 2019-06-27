Almanya'da ırkçıların sayısında artış var

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Anayasa Koruma Başkanı Thomas Haldenwang, Anayasa Koruma Raporu'nu açıkladı. Almanya'da aşırı ırkçı yanlılarının sayısının bir önceki yıla oranla artış kaydederek 24 bin 100 olduğu belirlendi. Raporda 12 bin 700 ırkçının şiddet eğilimli olduğu ve 9 bininin sol görüşlü kişiler olduğu aktarıldı. Siyasi motifli suçlar 20 bin 431 olarak açıklanırken, şiddet içeren suç ve propaganda yayınlarında artış kaydedildi. Yahudilere karşı işlenen suçlarda ise yüzde 4.6 oranında artış gözlenirken vaka sayısının 12 bin 582'ye ulaşması Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından, "Çok, çok, çok ciddi bir durum" şeklinde yorumlandı.

Ülkede yaşanan 6 ölümlü saldırının arkasında aşırı ırkçıların olduğu da raporda yer aldı. Yine kendilerini İmparator Vatandaşları olarak tanıtan aşırı sağcı grubun üye sayısının da yüzde 13 artarak 19 bina çıktığı ifade edildi. Dijital platformlarda işlenen suçlarda da artışın kaydedildiği raporda, güvenlik güçlerinin farklı zamanlarda birçok saldırıyı önlediklerine yer verildi. Bakan Seehofer, "Aşırı sağla yeterince mücadele edemedik" dedi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, aşırı sağcı oluşumlara geçmiş yıllarda yeterince mücadele edilmediğini kabul ederek, "Aşırı sağcı şiddete karşı mücadelede daha alınması gereken önlemler var. Yapılması gerekenlerin tamamı yapılmıştır diyemem. Emniyet birimlerinin potansiyel tehlike içeren bu kişileri takip etmesi güç. 12 bin şiddet eğilimli kişiyi, tamamen kontrol altında tutmak neredeyse imkansız" diye konuştu.

Aşırı sağcı şiddet olaylarıyla daha etkin mücadele edileceğini vurgulayan Seehofer, polislerin daha donanımlı hale getirileceğini ve sakıncalı yapılanmaların tespit edilerek yasaklanmaları yönünde çalışmalar yapılacağını açıkladı.

Mehmet Koca