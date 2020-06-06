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Almanya'da ırkçılık karşıtı protestoya binlerce kişi katıldı

Almanya'da ırkçılık karşıtı protestoya binlerce kişi katıldı
Almanya'da ırkçılık karşıtı protestoya binlerce kişi katıldı

Almanya’da binlerce kişi bir araya gelerek ırkçılık karşıtı protesto düzenledi.

ABD'de George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa'da birçok ülkeye sıçradı. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Alexanderplatz Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi artan ırkçılığa ve polis şiddetine karşı protesto düzenledi.

Protestocuların büyük kısma eylemlere siyah tişört giyerek, katıldı. Protestocular eylem sırasında genelde İngilizce sloganlar atarken, “Irkçılık hastalıktır”, “Siyahilerin hayatı değerlidir”, “Adalet yoksa barışta yok” yazılı pankartlar taşıdılar. Berlin polisinin güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protesto olaysız bir şekilde sona erdi.

Mahmut Tosun

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