Almanya'da iş dünyasından hükümete 'aşı' baskısı

Avrupa ülkelerinde aşılama hızının düşük seyretmesi hükümete yönelik eleştirileri beraberinde getirdi. Almanya'da on binlerce kişiye istihdam sağlayan şirketler, kendi çalışanlarına şirket doktorları aracılığıyla aşı yaptırmak istiyor. Aşılamanın daha hızlı yapılabilmesi ve kampanyaya katkı sağlamak için şirketlerin isteğine destek veren Alman Sanayiciler Birliği (BDI) ve Almanya İşverenler Birliği (BDA), iş dünyası ile bugün yapılacak toplantıda Başbakan Angela Merkel'e "aşı teklifleri" iletilecek.

"Şirket doktorlarından oluşan bir ekibimiz var"

Otomobil üreticisi Opel'in CEO'su Michael Lohscheller çalışanlarına aşı yapma izni verilmesini istediğini belirterek, “Opel'de çalışanlarımızı mümkün olan en kısa sürede aşılayabiliriz ve aşılamak istiyoruz. Ücretsiz aşı yapmak istiyoruz, şirket doktorlarından oluşan bir ekibimiz var. Aşı olsaydı günde 500 kişiyi korona virüse karşı aşılayabilirdik. Elbette, önceden belirlenmiş aşılama sırasına da sıkı sıkıya bağlı kalmak istiyoruz" dedi.

Adidas CEO'su Kasper Rorsted da çalışanlarına gönüllü olarak ve yaygın olarak bulunur bulunmaz aşı yaptırmak istediklerini, her yıl şirket çalışanlarına grip aşısı yaptıklarını belirterek, "Aşı konusunda şirket doktorlarının tecrübelerini aşı kampanyasında kullanabiliriz. Lojistik olarak mümkün olması koşuluyla diğer şirketlere de çalışanları için bir aşı teklifi oluşturmaları için yardım etmeyi bile düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Almanya İşverenler Birliği (BDA), ikinci aşamada aşı kampanyasına şirketlerin ve şirket doktorlarının da dahil edilmesi gerektiğini savunuyor. Kimya Endüstrisi İşverenler Birliği (BAVC) Başkanı Kai Beckmann, "Nisan ayından itibaren daha fazla aşı olması bekleniyorsa tüm kapasitemizi kullanmamız gerekecek. Aşılama sıralaması ve öncelik konusundaki yönergelere sıkı sıkıya bağlıyız. Önemli olan daha fazla aşı yaptırmak" diyerek Almanya'nın en büyük şirketlerinin çalışanlarına aşı yapması teklifine destek verdiklerini ifade etti.

Alman hükümeti aşı konusunda oldukça temkinli yaklaşırken, test planlanmasına bağlı kalmak istiyor.

Mehmet Koca

