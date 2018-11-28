Almanya'da iş hayaline bir günde 100 bin başvuru

Almanya, işsizler için yeniden umut oldu. Bu ülkenin çeşitli alanlarda iş gücü talebi olduğuna dair haberimizin ardından söz konusu şirketin telefonları kilitlendi, internet sitesine başvuru yağdı, okurlarımız ek bilgi almak için gazetemizi telefon yağmuruna tuttu. 2019 yılında 10 bin kişiyi Almanya'da kendi bünyelerin istihdam etmeyi planlayan OBM Türkiye ile ilgili haberin ardından telefonları kilitlendi, internet sitesi çöktü.

Telefon ya da internet aracılığıyla bilgi alamadığımız şirketin Florya'daki ofisini ziyaret ettik. Türkiye'de bugün için 20 kişilik ekiple hizmet verdiklerini anlatan şirket yetkilisi, öğlen saatine kadar internet sitelerinin yoğunluk nedeniyle 2 kez çöktüğünü belirtti. Konuştuğumuz saatlerde 100 bin başvuruya ulaştıklarını belirten şirket yetkilisi “Telefonlarımız hiç susmadı. Telefonu kapattığımız anda yeniden çalmaya başlıyor. Biz de insanları başvuru için sitemize yönlendiriyoruz” dedi.

BU İLGİYE BİRAZ ŞAŞIRDIK

Florya'daki görüşmemizin ardından OBM Türkiye Direktörü Şaziye Kocademir'den de bilgi aldık. Kocademir, mesainin başlaması ile birlikte telefon trafiğine de başladıklarını anlatarak, gelen soruların hepsine cevap vermeye çalıştıklarını anlattı. En çok aldıkları sorunun ‘Başvurum geldi mi?' olduğunu kaydeden Kocademir, şöyle devam etti: “Altyapıya iyi bir yatırım yaptık ama bu denli bir ilgiyle karşılaşacağımızı tahmin etmedik. İlk gün başvuru yapan ilk gidecek diye bir şey söz konusu değil. Bu yılın sonuna kadar başvuruları toplayıp, sınıflandıracağız.”

Önceki gün yapılan basın toplantısında OBM'in sahibi Osman Taş Almanya'da 400 bin kişilik iş potansiyeli olduğunu belirtmişti.

Beyin göçü yüzde 42,5 artmıştı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı ‘Uluslararası Göç İstatistikleri' raporuna göre 2017'de Türkiye'den göç eden kişi sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 42,5 artış göstererek 253 bin 640 olmuştu. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında; en fazla göç edenlerin yüzde 15,5 ile 25-29 yaş grubu olduğu görülüyor. Bu yaş grubunu sırasıyla yüzde 14,4 ile 20-24 ve yüzde 12,3 ile 30-34 yaş grubu izledi. Hükûmet de bu gidişatı tersine çevirmek için ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı' açıklamıştı. Programa göre araştırmacıların aylık yaşam giderlerine yönelik burs verilecek. Burs miktarı genç araştırmacılar için 20, tecrübeli araştırmacılar için 24 bin TL olacak.