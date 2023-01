Almanya'da işten çıkarılan Türk işçilerden eylem

Almanya'da iflas kararı alan Borbet jant firmasında çalışan işçiler, iflasın hukuksuz olduğunu iddia ederek, haklarını aramak için her gün saat 13.00 ile 14.00 arasında işyeri önünde protesto gösterisi yapıyor. Çalışanlarının yarısından fazlasının Türk olduğu Borbet jant firmasında işten çıkartılan işçi sayısının ise 650 olduğu belirtiliyor. Yeni yıla işsiz girdiklerini dile getiren işyeri işçi temsilciliği üyesi Halit Bıçakçı, "Üretimlerimizi diğer şirketlerine yaydı. Dolayısıyla küçüldü, kurtaracağım politikasına girdi ilk başta ama bilinçli bir şekilde firmayı kapatmaya doğru götürdü. İşçilere beş kuruş vermeden kapının önüne koydu, biz tazminatımızı istiyoruz“ diyerek tepkisini dile getirdi.

Borbet jant şirketinin işçi ücretlerini düşürmek istediğini söyleyen işyeri işçi temsilcisi Nurettin Akar, “Şirket, ücretleri düşürmek istedi ve hatta bununla ilgili adımlar attı. Bin 200 euro istedi dört yıl önce. O zamanlar iyi bir işçi temsilciliği vardı, bunu geri püskürtebildi. Ne yazık ki şimdiki işçi temsilciliği daha zayıf olduğu için veya bölündüğümüz için, bunu kullanarak yürürlüğe geçirdi. Aslında sadece buradaki işçilerden kurtulup yeni bir yere açmak niyeti. İşçi çıkışlarının zamanı geçerse, endişemiz buraya açabilir tekrar. Bazı arkadaşlarımız mahkemeye verdi, bazısı iflası yönetecek kuruma başvurdu. Kendisine pahalı geldiği için kapatmak istiyor. Ayrıca bir talebimiz de politikacılardan ve yöneticilerden. 700 milyar harcayıp bankaları kurtardılar. Büyük şirketleri kurtardılar, zenginleri kurtardılar hiç ihtiyacı olmayan insanları kurtardılar. 100 milyar şu an silahlanmaya veriyorlar, biraz da buraya versinler diyoruz. Taleplerimiz böyle, bizi de görsünler“ dedi.

Şirket önünde her gün protesto gösterisi yapan işçileri bir çok sivil toplum kuruluşu da ziyaret ederek destekliyor.

Almanya'nın farklı şehirlerinde fabrikaları olan Borbet şirketi Solingen kentindeki fabrikası için iflas başvurusu yapmıştı.

Sinan Karamurat



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.