Almanya'da kadına şiddet olaylarında artış yaşandı

Almanya Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, Uluslararası Kadına Şiddet Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada Almanya'da 2018 yılında 114 bin 393 kadının fiziki şiddete maruz kaldığını ve 122 kadının eşi veya eski eşi aile içi şiddet neticesinde öldürüldüğünü duyurdu. Aile Bakanı Franziska Giffey, kadınların öldürülme olaylarında bir önceki yıla oranla küçük bir azalma olmasına rağmen şiddete uğrayan kadınların sayısında yükselme gözlendiğini, eşleri tarafından fiziki şiddete maruz kalanların 26 binin ise erkek olduğunu söyledi.

Alman Bakan, eşlere yapılan şiddeti azaltmak için ülke çapında mağdurların yardım almalarını kolaylaştırmak, komşuların daha hassas olmalarını sağlamak, bu konuda çalışan örgütlerle daha sıkı işbirliği yapmak için çalışmalar yapılacağını söyledi. Saldırıya maruz kalan eşlerden yalnızca birinin yardım talebinde bulunduğu belirtildi.