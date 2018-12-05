Almanya'da kamyon ile tramvay çarpıştı

Almanya'nın Kuzey - Ren Vestfalya Eyaleti'nin (KRV) Bochum şehrinde tramvay ile kamyon çarpıştı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Kaza sonucunda şiddetli bir patlama meydana geldiği ifade edilirken, tramvay büyük hasar gördüğü ve raydan çıktığı gözlendi.

Kazada yaralanan 6 kişinin durumunun ciddi olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Çarpışma sırasında raydan çıkan tramvayın kurtarılma çalışması ise devam ediyor. Yol trafiğe kapatılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa Tığlı

