Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Almanya'nın Hamburg kentindeki Alsterdorf semtinde yer alan Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye dün yerel saatle 21.00'de yaklaşık 40 kişinin bulunduğu sırada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırganın olay sonrası intihar ettiği ifade edildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale ambulanslarda yapıldı. Polis çevre caddeleri trafiğe kapatırken, telefonlara gönderdiği mesajda halka bölgeden uzak durmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı. Silahlı saldırının nedeni ve saldırganın kimliği henüz tespit edilmezken, polisin olay yerindeki incelemesinin sürdüğü belirtildi.

Sinan Karamurat - Erdal Altuntaş

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.