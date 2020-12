Almanya'da korona ölümlerin büyük bir bölümü huzurevlerinde gerçekleşti

Dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüs (Covid-19) ile mücadele devam ediyor. Birçok ülke yaşlı nüfusunu korumaya alırken Almanya Covid-19 pandemisinde en çok can kaybını yaşlılardan veriyor. Almanya Sağlık Danışma Konseyi'nin eski Başkan Yardımcısı Matthias Schrappe tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir araştırmanın sonucunda Ekim ile Aralık ayı arasında Almanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarının büyük bir kısmının huzurevlerindeki yaşlılar olduğu kayda geçti.

Araştırmaya göre, 1 Ekim'den Aralık ayının ortasına kadar Başkent Berlin'de huzurevlerinde yaşanan can kaybı sayısının 422 kişi olduğu ve bu rakamın ise şehirdeki can kayıplarının yüzde 63'nü oluşturduğu kaydedilirken, Hamburg'ta ise huzurevlerinde 136 yaşlı vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından, şehirde meydana gelen can kayıplarının yüzde 54'ünü yaşlılar oluşturdu.

Kuzey Ren-Vestfalya şehrinde yaşanan can kayıplarının bin 959'u ise huzurevlerinde gerçekleşerek şehirdeki toplam ölümlerin yüzde 41'i huzurevlerinde meydana geldi. Scleswig - Holstein eyaletinde huzurevlerinde can kaybı oranı yüzde 90, Saarland eyaletinde yüzde 71 ve Hessen eyaletinde ise yüzde 54 seviyelerinde seyretti.

Almanya Sigortalı Doktorlar Federal Birliği Başkanı Andreas Gassen, Araştırmacı Virolog Hendrik Streeck ve Prof. Jonas Schmidt-Chanasit ile birlikte Ekim ayında huzurevlerinin korunmasına yönelik özel olarak hazırladıkları önlemler kapsamında; huzurevlerinde ziyaretçi kısıtlanması uygulanması, huzurevlerinde çalışan doktor, temizlikçi görevlilerinin ve bakım hizmeti veren personelin zorunlu Covid-19 testlerin yapılası ve huzurevi personellerinin FFP2 yüz maskesi kullanılması gerektiği konusunda rapor hazırlayarak federal ve eyalet hükümetlerinin huzuruna sunmuştu. 27 Kasım'da başlayacak olan aşılama kampanyasında ilk sırada en çok can kaybının yaşandığı huzurevlerinde aşılama başlanacak.

Mehmet Koca