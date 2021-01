Almanya'da korona salgınında kadın cinayetleri arttı

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını ile mücadele eden Almanya'da pandemi döneminde yaşanan şiddetin arttığı ortaya çıktı. Almanya'da alınan kapanma kararları ile birlikte Pandemi döneminde çiftlerin evde birlikte uzun süre geçirmek zorunda kalması, aile içi şiddeti de beraberinde getirdi. Federal Kriminal Polis Bürosu araştırmalarına göre, Almanya genelinde 2018 yılında kaydedilen 122 kadın cinayetine karşılık, 2019 senesinde 135 kadın eski eşi ya da eski sevgilisi tarafından öldürüldü. 63 kadın ağır yaralanırken, 5 kadın ise kayboldu.

3 günde 1 kadın cinayete kurban gidiyor

2019 yılında 141 bin fazla kişi aile içi şiddete maruz kalırken kurbanların yüzde 81'ini kadınlar oluşturdu. İstatistiki verilere göre, ülkede ortalama her 3 günde bir 1 kadın cinayete kurban gidiyor. Her gün bir kadının ölümle karşı karşıya kalırken, her 45 dakikada bir, 1 kadın şiddet görüyor. Kayıtlara geçmeyen gerçek sayıların ise daha fazla olduğuna inanılıyor.

Federal hükümetin Covid-19 pandemisi döneminde önleyici tedbirler alma girişimleri de etkisiz kalmışa benziyor. Bu süre zarfında kadın sığınma merkezlerinin kapasiteleri dolarken, başkent Berlin ve pek çok şehirlerde ek sığınma merkezleri açıldı. Berlin'de 2021 ‘de 7. Sığınma evi açılırken, bir sığınma evinin ise 2022 senesinde açılması planlanıyor.

Kadın haklarını savunan kuruluş ve dernekler, kadın cinayetlerinin “Aile içi dram”, “İlişki trajedisi” gibi kavramlarla değersizleştirildiğini savunuyor ve bunun açıkça bir “cinayet” olarak görülmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Verilere göre, Almanya'da kadınların yüzde 30'u mevcut ya da eski ilişkilerinde hayatlarında en az 1 kez şiddete maruz kalıyor.

Mahmut Tosun