Almanya'da korona virüsüne karşı tedbirler arttırıldı

Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'yı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Almanya'da tedbirler arttırılıyor. Federal Hükümet Basın ve Enformasyon Dairesi (BPA), federal ve eyalet hükümetleri tarafından alınan yeni tedbirleri açıkladı. Alınan önlemler kapsamında ülkedeki gece kulüpleri, diskotekler, birahaneler ve diğer eğlence yerleri, tiyatrolar, sinemalar, müzeler, yüzme ve spor salonlarının kapalı olacağı açıklandı. Dernek ve spor faaliyetinde bulunan kurum üyelerinin toplanmaları ve etkinlik yapmaları da yasaklanırken, müzik okulları, halk evleri, resmi ve özel okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca toplu taşıma araçlarının sefer yapması yönünde karar alındı. Kiliseler, havralar ve camilerde ise toplu halde ibadet edilmesi yasaklandı.

Hastane, bakımevleri, rehabilitasyon merkezlerine ziyaretlere de kısıtlama getirildi. Kısmen açık olan ana okulları, üniversiteler ve özel okullara korona virüsü riski olan ülkelerden gelen kişilerin 14 gün kontrol altına alınması karara bağlandı. Lokantalar, yemekhaneler ve otellerde virüsün yayılmasını engellemek için masaların belirli bir mesafede tutulması, müşteri sayısının belli bir sayıyı geçmemesi ve hijyen şartlarının yerine getirilmesi istendi. Lokantaların ise saat 06.00'dan 18.00'e kadar açık olmasına karar verildi.

Marketler ve haftalık pazar yerleri, dağıtım hizmetleri, içecek mağazaları, eczaneler, tıbbi malzeme mağazaları, ilaç depoları, akaryakıt istasyonları, bankalar ve tasarruf bankaları, postaneler, kuaförler, kuru temizleyiciler, çamaşırhaneler, gazete satış yerleri, inşaat, bahçecilik ve evcil hayvan malzemeleri dükkanları için perakende ve toptan ticaret haneler, hizmet sektörü ve sanatkarlar ise hizmetlerine devam edecek.

Mehmet Koca