Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı 872'e yükseldi

Almanya bulaşıcı hastalıklarla mücadele otoritesi Rober Koch Enstitüsü, günlük olarak Almanya için yayınladığı korona raporunda bir günde 88 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 156 kişide de korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Ülkede korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 872'e, vaka sayısı da 73 bin 522'ye yükseldi. Açıklamada korona virüsü bulaşmış ve tedavisi devam eden hastaların sayısının 54 bin 467 olduğu, tedavisi sona erenlerin sayısının 19 bin civarında olduğu açıklandı.

Korona vakasının en çok rastlandığı eyalet 18 bin 496 kişi ile Bayern eyaleti olurken, ikinci sırada 15 bin 427 vaka ile Kuzey Ren Vestfalya eyaleti, üçüncü sırada ise 14 bin 662 vaka sayısıyla Almanya'nın güneybatısındaki Baden Württemberg eyaleti geliyor.

Mehmet Koca

