Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı bin 17'ye çıktı

Almanya bulaşıcı hastalıklarla mücadele otoritesi Rober Koch Enstitüsü, günlük olarak yayınladığı korana raporunu açıkladı. Bir günde 96 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, korona virüsü bulaşmış ve tedavisi devam eden hastaların sayısı 54 bin 467 olduğu bildirildi. Korona virüsten tedavi olan hasta sayısının 22 bin civarında olduğu açıklandı. Açıklamada,79 bin 696 korona vakası görüldüğü bildirilirken, hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 17 olduğu bildirildi.

Korona vakasının en çok rastlandığı eyaletin 20 bin 237 vaka ile Bayern eyaleti olduğu, ikinci sırada ise 16 bin 606 vaka ile Kuzey Ren Vestfalya, üçüncü sırada 16 bin 59 vaka ile Baden Württemberg eyaleti olduğu aktarıldı.

Mehmet Koca