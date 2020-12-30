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Almanya'da koronadan rekor sayıda ölüm

Almanya'da koronadan rekor sayıda ölüm
Almanya'da koronadan rekor sayıda ölüm

Almanya’da son 24 saatte bin 129 kişi yeni tip korona virüs (Covid-19) bağlantılı olarak hayatını kaybetti. Robert Koch Enstitüsü, can kaybının salgının başlangıcından bu yana yaşanılan en yüksek seviye olduğunu açıkladı.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da korona virüs salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Son 24 saatte 22 bin 459 korona virüs vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 687 bin 185'e yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte bin 129 kişinin hayatını kaybederken salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 107'e yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 302 bin 800 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya'da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 352 bin 278 olduğu belirtildi.
Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ve sağlık personeline dönük ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 41bin 962 kişinin aşılandığını açıkladı.

Rekor ölüm

Almanya'da son 24 saatte bin 129 kişi koronadan hayatını kaybederken salgının başından bu yana en fazla günlük can kaybının görüldüğü açıklandı. Ülkede bugüne kadar Covid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm 952 ile 16 Aralık'ta kaydedilmişti.

Mehmet Koca
 

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