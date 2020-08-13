Almanya'da Kovid-19 testi skandalı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde tatilden dönen on binlerce kişi sınır kapılarında yeni tip korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Ancak test sonuçlarının gecikmesiyle büyük bir skandala imza atıldı.

Yaklaşık 90 bin testten 44 bininin sonuçlarının test sahiplerine ulaştırılmadığını ifade eden Bavyera eyalet hükümeti, bunlar arasında 900 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Test sonucu pozitif çıkan 900 kişinin sonuçlardan haberdar olmadığı için ev karantinasında bulunmadığı belirtildi. Söz konusu durumun can sıkıcı olduğunu dile getiren Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu hemen düzeltilmeli ve bir daha olmamalıdır" dedi. Kuzey denizine yapacağı ziyareti iptal eden Söder, "Tüm bağlantılar derhal kontrol edilmeli. Bavyera önceliklidir" ifadelerini kullandı.

Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanı Melanie Huml ise düzenlediği basın toplantısında söz konusu olayın basite alınacak bir durum olmadığını ifade etti. Huml, "Test sonuçlarının gecikmesi beni sinirlendiriyor. Basite alınacak bir durum değil" dedi. Verilerin elle yazılıyor olmasının gecikme nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Huml, beklenenden daha fazla kişinin test yapılmasının da diğer bir neden olduğunu dile getirdi.

Muhalefet partileri test sonuçlarının gecikmesi sonucu eyalet hükümetini ve Başbakan Söder'i eleştiriyor. Bavyera eyaletinde bulunan sınır kapılarından kara yolu ile ülkeye giriş yapan kişilerin test merkezlerinde yaptırdığı testlerin çoğunlukla tatilden dönenlere ait olduğu belirtiliyor.

Sinan Karamurat

