Almanya'da küçük uçak, ormanlık alana zorunlu iniş yaptı

Almanya'da küçük bir uçak, kötü hava şartları nedeniyle Kuzey-Ren Vesftalya eyaletine bağlı Frohnhausen yakınlarındaki ormanlık alana zorunlu iniş yaptı. Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kamen kentinden havalanan tek motorlu uçak, Paderborn'a giderken yönünü kaybetti. Uçak, Bannenberg ormanına yerel saatle 17.00 sıralarında paraşütle zorunlu iniş yaptı. İniş sırasında ormandaki ağaçlara çarptığı belirtilen uçakta büyük hasar medyana geldiği ifade edildi. Hafif yaralanan 50 yaşındaki pilot, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Federal Havacılık Dairesi, uçağın bugün ormanlık araziden çıkartılarak incelemeye alınacağını bildirdi.

Mustafa Tığlı

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