Almanya'da kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimler için Frankfurt'ta kullanılan oylar bugün Türkiye'ye gönderildi. Oy pusulalarının bulunduğu diplomatik torbalar sandık Kurulu üyelerinin gözetiminde Köln havaalanına götürülerek Türkiye'den gelen Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim edildi. Oy pusulalarını taşıyacak uçakta Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir diplomatik kurye ile YSK yetkilisi de görevlendirildi.

Oy torbaları diplomatik kurye eşliğinde Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

Güvenli bir seçim atmosferi gerçekleştirmekten mutlu olduklarını ifade eden Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, "Yoğun ancak güzel bir seçim dönemini geride bıraktık. Herkesin emeği için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Buradan oyları toplanma merkezi olan Köln Havaalanı'na götüreceğiz. Bizim gibi birçok başkonsolosluk oylarını Köln'e doğru sevketmeye başladı” ifadelerini kullandı

Hessen'deki Türk toplumunun 65 bini Frankfurt'ta bir kısmı da Kassel'de olmak üzere 74 bin oy kullandığını belirten Tunçer, “Bu ciddi bir katılım. Geçtiğimiz seçimlere göre çok önemli bir artış var. Bunu da toplumumuzun aslında ülkemizdeki meselelere ve ülkemizdeki siyasete ne kadar arzulu olduğunu gösteriyor. Onlara ne kadar önem verdiğini gösteriyor. O bakımdan bence bu seçimleri, 13 gün boyunca yürütmüş olduğumuz demokratik ve şeffaf ortam sayesinde çok güzel bir deneyim olarak geride bıraktık. İnşallah 14 Mayıs sonrasında da aynı şekilde ülkemiz açısından toplumumuz açısından, Almanya'daki Türk toplumu açısından da en iyi şekilde bu sürecin sonuçlanmasını diliyoruz. Ben burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere de bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayımı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi için THY'den 3 uçak kiralandı.

Mehmet Koca

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