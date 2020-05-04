Almanya'da lüks yolcu gemisinde karantina devam ediyor

Korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Almayan'nın Cuxhaven Limanı'nda "Mein Schiff 3" isimli lüks yolcu gemisinin 2 bin 899 kişiden oluşan yolcu ve mürettebatının korona virüs karantinası devam ederken, tüm yolcu ve mürettebata korona testi yapıldı. TUİ Deniz İşletmesi tarafından yapılan açıklamada sonuçların bu akşam açıklanması beklendiği ifade edilirken, alınacak önlemler hakkında karara varılıncaya dek gemideki karantinaya devam edileceğini duyurdu. Yetkililer, çok fazla pozitif test sonucu çıkması durumunda olayı acil durum ekibinin devralacağını aktardı.

Lüks yolcu gemisinde geçtiğimiz günlerde 15 mürettebatta grip benzeri belirtiler görülmesi üzerine, sağlık görevlileri mürettebata korona testi yapmıştı. Yapılan testin ardından 1 mürettebatta korona virüs tespit edilirken, bütün gemi karantina altına alındı.

Mahmut Tosun

