İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya'da lüks yolcu gemisinde karantina devam ediyor

Almanya'da lüks yolcu gemisinde karantina devam ediyor
Almanya'da lüks yolcu gemisinde karantina devam ediyor

Almanya’nın Cuxhaven Limanı’nda lüks yolcu gemisinin karantinası devam ediyor.

Korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Almayan'nın Cuxhaven Limanı'nda "Mein Schiff 3" isimli lüks yolcu gemisinin 2 bin 899 kişiden oluşan yolcu ve mürettebatının korona virüs karantinası devam ederken, tüm yolcu ve mürettebata korona testi yapıldı. TUİ Deniz İşletmesi tarafından yapılan açıklamada sonuçların bu akşam açıklanması beklendiği ifade edilirken, alınacak önlemler hakkında karara varılıncaya dek gemideki karantinaya devam edileceğini duyurdu. Yetkililer, çok fazla pozitif test sonucu çıkması durumunda olayı acil durum ekibinin devralacağını aktardı.

Lüks yolcu gemisinde geçtiğimiz günlerde 15 mürettebatta grip benzeri belirtiler görülmesi üzerine, sağlık görevlileri mürettebata korona testi yapmıştı. Yapılan testin ardından 1 mürettebatta korona virüs tespit edilirken, bütün gemi karantina altına alındı.

Mahmut Tosun
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.