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Almanya'da mağarada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Almanya'da mağarada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Almanya'da mağarada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Almanya’nın Svabya Alpleri’nde bir mağarada sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'nde Grabenstetten ve Bad Urach şehirleri arasında bulunan Falkenstein Mağarası'na giren bir rehber ve turist, sel sularının mağaraya dolması sonucu mahsur kaldı. Arama kurtarma ekipleri önce rehberi, iki saat sonra da turisti kurtardı. 

Arama kurtarma ekipleri adına basına açıklama yapan Markus Metzger, kurtarılan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. 90 kişilik bir ekibin kurtarma çalışmalarına katıldığını belirten Metzger, kurtarılan kişilerin 650 metre derinlikte bulunduğunu ve dalgıçlar yardımıyla kurtarıldıklarını söyledi.  

Sinan Karamurat

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