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Almanya'da maske skandalında istifa eden vekil sayısı 3'e çıktı

Almanya'da maske skandalında istifa eden vekil sayısı 3'e çıktı
Almanya'da maske skandalında istifa eden vekil sayısı 3'e çıktı

Almanya'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kullanılan maskelerin satın alınmasında nüfuzunu kullanan ve satışlardan çıkar elde ettiği gerekçesiyle istifa eden milletvekili sayısı 3’e yükseldi.

Almanya'da maske skandalı siyasi krize neden oldu. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kullanılan maskelerin satın alınmasında nüfuzunu kullanan ve satışlardan aldığı komisyonlar nedeni ile geçtiğimiz günlerde Hristiyan Demokrat Birlik Milletvekili Nikolas Löbel ve iktidarın en küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Milletvekili Georg Nüsslein milletvekilliğinden istifa etmişti.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hıristiyan Birlik Partisi CDU/CSU Thüringen federal milletvekili Mark Hauptmann da maske skandalı nedeniyle milletvekilliğinden istifa etti. Azerbaycan'a maske satılması için aracı olduğu ve satıştan çıkar sağladığı öne sürülen Hauptmann'ın istifası ile maske skandalında istifa eden milletvekili sayısı 3'e yükseldi. Hauptmann, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Mehmet Koca

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