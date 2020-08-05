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Almanya'da maske takmayan yolculara 150 euro para cezası

Almanya'da maske takmayan yolculara 150 euro para cezası
Almanya'da maske takmayan yolculara 150 euro para cezası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Ulaştırma Bakanı Hendrik Wüst, toplu taşıma araçlarında maske takmayan yolculara 150 Euro (yaklaşık bin 230 TL) para cezası kesileceğini duyurdu.

Korana virüs salgını ile mücadele eden Almanya, toplu taşıma araçlarında maske takmayarak, salgınla mücadeleyi ihlal eden kişilere karşı tedbirlerini sertleştirdi. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Ulaştırma Bakanı Hendrik Wüst ilk ihlalin derhal para cezasıyla sonuçlanacağını maske takma ihtiyacının otobüs ve tren yolcuları için geçerli olduğunu belirterek, "Bu zamana kadar toplu taşıma araçlarında maskesi olmayan yolculara maskenizi takın ikazı yapılmasına rağmen takmayanlara para cezası kesiliyordu. Bundan böyle maskesi bulunmadan toplu taşıma araçlarına binen kişiler ikaz edilmeksizin ilk durakta indirilecekler ve para cezasına çarptırılacaklar" açıklamasında bulundu.

Aşağı Saksonya eyaleti de otobüs ve trenlerde maske takmayanlara 150 euro para cezası uygulayacağını açıkladı. Eyalette bu zamana kadar maske takmayı reddedenlere 20 euro paraca cezası uygulanıyordu.
17 Milyon kişinin yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Türkiye dışında en çok Türk vatandaşının yaşadığı bölge olarak biliniyor. Eyalette 1 milyonun üzerinde Türk vatandaşı yaşıyor.

Mehmet Koca
 

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