Almanya'da Mölln katliamının 30. yıl dönümünde anma töreni

Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletine bağlı Mölln kentinde 23 Kasım 1992 tarihinde Neonaziler tarafından evlerinin kundaklanması sonucu yaşamını yitiren Bahide Arslan (51), Ayşe Yılmaz (14) ve Yeliz Arslan (10), katliamın 30. yıl dönümünün düzenlenen törenle anıldı.

Törene Federal Meclis Başkanvekili Aydan Özoğuz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, Mölln Belediye Başkanı Ingo Schaeper, Schleswig Holstein Eyaleti Sosyal İşler ve Uyum Bakanı Aminata Toure, Hamburg Başkonsolosu Derya Kara, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Abdülhadi Turus, Schleswig Holstein Türk Toplumu Başkanı Dr. Cebel Küçükkaraca, DİTİB Nord Eyalet Birliği Başkanı Mehmet Gök, Arslan ve Yılmaz ailelerinin fertleri, Almanya'nın farklı kentlerinde ırkçı saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları, ırkçılığa karşı olan vatandaşlar ile dernek başkan ve temsilcileri katıldı.

Erdal Altuntaş



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