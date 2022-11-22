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Almanya'da Noel pazarına araç daldı: 2'si ağır 6 yaralı

Almanya'da Noel pazarına araç daldı: 2'si ağır 6 yaralı
Almanya'da Noel pazarına araç daldı: 2'si ağır 6 yaralı

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Almanya'da Noel pazarına araç daldı: 2’si ağır 6 yaralı - Tıkla İzle


Almanya'nın Kuzey - Ren Vestfalya eyaletinde yer alan Düsseldorf şehrindeki Konigsallee Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü SUV tipi aracıyla yayaların arasına daldı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı bölge polis tarafından güvenlik kordonu altına alınırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazayı saldırı olarak değerlendirmeyen polis, 84 yaşındaki araç sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruyor. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Kazanın olduğu alanın Noel pazarına yakın olması daha önce Almanya'da düzenlenen terör saldırılarını akıllara getirdi.

Mustafa Tığlı
 

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