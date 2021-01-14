İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya'da ölümler rekor seviyeye ulaştı

Almanya'da ölümler rekor seviyeye ulaştı
Almanya'da ölümler rekor seviyeye ulaştı

Almanya’da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte bin 244 kişi hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en fazla can kaybı kaydedildi.

Robert Koch Enstitüsü, korona virüs salgınına ilişkin Almanya'daki son verileri paylaştı. Ülke genelinde son 24 saatte 25 bin 164 korona virüs vakası tespit edildi. Son vaka sayıları ile ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1 milyon 978 bin 590'a yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte bin 244 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 43 bin 881'e yükseldi. Son 24 saatte kaydedilen can kaybının salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek can kaybı olduğu açıklandı.

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 620 bin 600 kişinin iyileştiği Almanya'da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 314 bin 109 olarak açıklandı. Almanya'da 35 milyon 118 bin 592 kişiye test yapıldı.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 206 olurken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 982 olarak açıkladı. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının yüzde 83.09 olduğu aktarıldı.

Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri, bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 758 bin 93 kişiye aşı yapıldı.

Mehmet Koca

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.