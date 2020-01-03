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Almanya'da PKK üyesi Türk vatandaşı tutuklandı

Almanya'da PKK üyesi Türk vatandaşı tutuklandı
Almanya'da PKK üyesi Türk vatandaşı tutuklandı

Almanya'da Federal Başsavcılık, bir Türk vatandaşının terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklandığını bildirdi.

Almanya'da Federal Başsavcılık, Frankfurt Havaalanı tren istasyonunda 27 Kasım'da gözaltına alınan Türk vatandaşı Gökmen Ç.'nin terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildiğini ifade etti. Açıklamada, Gökmen Ç.'nin Almanya'da terör örgütü PKK'nın Frankfurt, Mainz, Giessen, Darmstadt, Mannheim ve Saarbrücken kentlerinin sözde üst düzey sorumlusu olduğu, 2018-2019 yılları arasında, sözde üst düzey görevli olarak terör örgütüne yardım, eleman toplamak, haraç almak ve propaganda yapma suçlarından yargılanacağı belirtildi.

Mehmet Koca

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