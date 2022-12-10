Almanya'da rehine operasyonu

Almanya'nın Dresden kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Polisten yapılan açıklamaya göre Prohlis bölgesinde 40 yaşındaki bir adam, apartman dairesinde 62 yaşındaki annesini öldürdü. Daha sonra şehir merkezindeki "Radio Dresden" adlı radyo istasyonuna giden saldırgan, giriş kapısına ateş açtı. İçeri giremeyen ve polisi alarma geçiren saldırgan daha sonra aracıyla 1 kilometre uzaklıktaki "Altmarktgalerie" adlı alışveriş merkezine giderek bir eczanede saklandı. Alışveriş merkezinin çevresindeki sokaklar trafiğe kapatılırken, saldırgan burada biri kadın, biri çocuk 2 kişi rehin alan kişiyi rehin aldı. Kısa süre sonra polis, alışveriş merkezine düzenlediği operasyonla saldırganı yaralayarak etkisiz hale getirdi. Kurtarılan rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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