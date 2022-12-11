Almanya'da Reichsbürger örgütünün ardından silah yasasının sıkılaştırılması planlanıyor

Almanya'da darbe yapacakları iddiasıyla gözaltına alınan ve kendilerini "İmparatorluk Vatandaşı" (Reichsbürger) olarak nitelendiren grubun yakalanmasının ardından Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkedeki silah yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Faeser Alman basınına yaptığı açıklamada, ülkedeki silah yasasının sıkılaştırılmasının planlandığını ifade etti. Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin Reichsbürger örgütüyle alakalı yayınladığı raporda 2000'li yılların başından bu yana örgüte katılanların sayısının 23 bini aştığını aktaran Faeser, Reichsbürger destekçilerinin yüzde 10'unun şiddet yanlısı olarak değerlendirildiğini belirtti. Faeser, "Bunlar zararsız çılgın insanlar değil, şu anda mahkeme öncesi gözaltında olan şüpheli teröristler" dedi.

Reichsbürger tarafından 2021 yılında 239 şiddet eylemi kaydedildiğini ifade eden Faeser, bin 50 Reichsbürger mensubunun silah ruhsatlarının iptal edildiğini açıklayarak, hükümetin kısa süre içinde silah yasalarını daha da sıkılaştıracağını belirtti.

Almanya'da darbe operasyonu

Federal Başsavcılık, Federal Meclis'i basmayı ve hükümeti devirmeyi planladığı iddia edilen gruba 8 Aralık'ta ülke genelinde operasyon gerçekleştirmişti. İlk olarak yaklaşık 130 noktada arama yapan 3 bine yakın polis, 25 kişiyi gözaltına almış, 52 kişi hakkında da tutanak hazırlanmıştı. İlerleyen saatler yapılan açıklamada, gözaltına alınanlardan 19'unun tutuklandığı bildirilmişti. Uzun süredir Alman polisinin radarında olan aşırı sağcı Reichsbürger örgütü, modern Alman devletini tanımayı reddediyor. Üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman imparatorluğuna bağlıyken, bazıları Nazi taraftarı, bazıları ise Almanya'nın askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

Gözaltına alınanlar arasında aşırı sağcı eski Almanya için Alternatif (AfD) Partisi milletvekili ve yargıç olarak görev yapan Birgit Malsack-Winkemann ile Reichsbürger örgütünün lideri olduğu belirtilen iş adamı Heinrich XIII Prens Reuss da yer alıyor.

Savcılık, şüphelileri cumhuriyeti yıkmayı ve yerine 1871 Almanya'sını örnek alan yeni bir devleti (İkinci Reich adlı bir imparatorluğu) kurmayı planlamakla suçluyor.

Mahmut Tosun



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