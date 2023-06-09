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Almanya'da şantiyede patlama sesleri

Almanya'da şantiyede patlama sesleri
Almanya'da şantiyede patlama sesleri

Almanya’nın Hamburg kentine bağlı Hafencity semtinde bir şantiyede önce art arda patlama meydana geldi ardından yangın çıktı.

Almanya’da şantiyede patlama sesleri - Tıkla İzle

Almanya'nın Hamburg kentine bağlı Hafencity semtinde bir şantiyede art arda patlama sesleri duyuldu. Patlamanın ardından şantiye alanında yangın çıktı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü. Patlamanın yaşandığı bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alman polisi yangının söndürüldüğünü açıklarken bölge halkına dumandan etkilenmemeleri için pencereleri açmamaları uyarısında bulundu. Patlamanın nedeni henüz açıklanmazken yaralanan olmadı. Bölgede metro seferleri iptal edilirken caddeler trafiğe kapatıldı. Hamburg itfaiyesi patlamanın nedeninin oksijen tüplerinden çıkma ihtimali üzerinde duruyor.

Mehmet Koca

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