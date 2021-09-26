Almanya'da seçimler başa baş gidiyor

Almanya'da halk 20. federal hükümeti seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 60 milyon 400 bin kayıtlı seçmen, 85 bin sandıkta oy kullanırken, yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri saat 18.00'de sona erdi. 47 parti ve 6 bin 211 adayın yarıştığı seçimleri, sandık çıkış anketlerine göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) seçimi başa baş götürüyor.

Bild tarafından yapılan sandık çıkış anketine göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) oyların yüzde 25'ini alırken, Yeşiller (Die Grünen) yüzde 15'ini, Liberal Parti (FDP) yüzde 11'ini, Almanya için Alternatif Parti (AfD) yüzde 11'ini ve Sol Parti (Die Linke) yüzde 5'ini aldığı belirtildi.

ZDF'ye göre SPD seçimi önde götürüyor

Kamu yayıncısı ZDF'nin sandık çıkış anketine göre ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 26'sını alarak seçimi önde götürürken, SPD'yi oyların yüzde 24'ünü alan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) takip ediyor. Ankette, Yeşiller (Die Grünen) oyların yüzde 14.5'ini, Liberal Parti (FDP) yüzde 12'sini, Almanya için Alternatif Parti (AfD) yüzde 10'unu ve Sol Parti (Die Linke) yüzde 5'ini aldığı aktarıldı.

Mehmet Koca