İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya'da sel felaketinde can kaybı sayısı 42'ye yükseldi, 70 kişi kayıp

Almanya'da sel felaketinde can kaybı sayısı 42'ye yükseldi, 70 kişi kayıp
Almanya'da sel felaketinde can kaybı sayısı 42'ye yükseldi, 70 kişi kayıp

Almanya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükselirken, 70 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Almanya'da sel felaketinde can kaybı sayısı 42’ye yükseldi, 70 kişi kayıp - Foto Galeri
Almanya'da sel felaketinde can kaybı sayısı 42’ye yükseldi, 70 kişi kayıp - Tıkla İzle

Almanya'da etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço artıyor. Sel felaketi ve fırtınadan dolayı ölü sayısı 42'ye  yükselirken en az 70 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Ülkenin batısında etkili olan yağışlar nedeniyle 200 bin kişiye elektrik verilemediği, birçok yerleşim yerinin de sular altında kaldığı öğrenildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada, “Bu felaket sonrası bu kadar kişinin acı çekmesi beni şoke etti. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yorulmak bilmeyen yardımseverlere ve olay yerinde olan yetkililere kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet de yaptığı açıklamada, belediyeleri ve felaketten etkilenenleri yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Laschet, "Hasar henüz ölçülebilir değil. Cuma günü eyalet kabinesi bu gündemle toplanacak" şeklinde konuştu.

Felaketten en çok etkilenen Koblenz kenti yakınlarındaki Ahrweiler bölgesinde 18 kişi yaşamını kaybetti. Yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı 6 bina yıkılırken, birçok otoyol trafiğe kapatıldı, tren sereleri de iptal edildi.

Sinan Karamurat
 

İLGİLİ HABER
Almanyada sel felaketi: En az 5 ölü Almanya’da sel felaketi: En az 5 ölü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.