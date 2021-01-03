Almanya'da son 24 saatte 10 bin 315 yeni vak'a tespit edildi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da korona salgına ilişkin son verileri paylaştı. Almanya'da 24 saatte 10 bin 315 korona virüs vak'asının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vak'a sayısı 1 milyon 765 bin 666'ya yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 312 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 272 oldu. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 381 bin 900 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya'da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 349 bin 494 olduğu belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında ve 27 Aralık'tan bu yana 188 bin 553 kişiye aşı yapıldı. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn aşılama kampanyasının planlandığı gibi devam ettiğini belirterek Ocak ayının sonuna kadar huzurevi sakinlerinin aşılanmasının tamamlanacağını açıkladı.

Mehmet Koca

