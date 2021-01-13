İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya'da son 24 saatte 1060 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da son 24 saatte 1060 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da son 24 saatte 1060 kişi hayatını kaybetti

Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 1060 kişi hayatını kaybetti.

Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, Almanya'da son 24 saatte 19 bin 600 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 953 bin 426'ya yükseldi. Son 24 saatte bin 60 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 42 bin 637'ye yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 596 bin 600 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya'da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 314 bin 189 oldu. Almanya'da 35 milyon 118 bin 592 kişiye test yapıldı.
Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 280 olurken, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı ise 3 bin 3 olarak açıklandı. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının yüzde 82.45 olduğu kaydedildi. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında 688 bin 782 kişiye aşı yapıldı.

Mehmet Koca
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.