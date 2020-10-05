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Almanya'da son 24 saatte 1082 koronavirüs vakası

Almanya'da son 24 saatte 1082 koronavirüs vakası
Almanya'da son 24 saatte 1082 koronavirüs vakası

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte bin 82 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 300 bin 619'a ulaştı.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte bin 82 yeni vaka tespit edildiği ve 5 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 300 bin 619'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 534'e yükseldi. Almanya'da salgının başlangıcından bu yana toplam 263 bin 700 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Mehmet Koca
 

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