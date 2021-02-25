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Almanya'da son 24 saatte 11 bin 869 korona virüs vakası tespit edildi

Almanya'da son 24 saatte 11 bin 869 korona virüs vakası tespit edildi
Almanya'da son 24 saatte 11 bin 869 korona virüs vakası tespit edildi

Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 11 bin 869 korona virüs vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 414 bin 687’ye yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 11 bin 869 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 414 bin 687'ye ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 385 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 69 bin 125 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 226 bin 500 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 119 bin 62 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.98 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 17 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 754 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 83.26 olduğu açıklandı. Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 5 milyon 373 bin 222 kişi aşılanırken, 1 milyon 854 bin 928 kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı.

Mehmet Koca
 

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