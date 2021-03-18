Almanya'da son 24 saatte 17 bin 504 korona virüs vakası

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RLI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 17 bin 504 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 612 bin 268'e yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 249 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 74 bin 132'ye ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 383 bin 600 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 154 bin 836 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.06 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 861, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 558 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 83.46 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 10 milyon 970 bin 955 kişi aşılanırken, 3 milyon 97 bin 94 kişi ise aşının ikinci dozunu aldı. Ülkede şu ana kadar toplam 47 milyon 578 bin 793 kişiye Covid-19 testi yapıldı.

Mehmet Koca

