Almanya'da son 24 saatte 22 bin 461 yeni korona virüs vakası

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 22 bin 461 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 773 bin 556'ya yükseldiği bildirildi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 178 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısının 12 bin 378'e ulaştığı aktarıldı. Salgının başlangıcından bu yana toplam 493 bin 200 kişinin virüsü yenerek iyileştiği kaydedilirken, şu anda aktif vaka sayısının 267 bin 978 olduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde bulunan hasta sayısı 3 bin 299 olarak açıklandı.

Önlemlerinin gevşetilmesi beklenmiyor

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ülkede salgına yönelik son günlerde iyi haberler gelse de Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının Pazartesi günü yapacağı toplantıda korona virüs önlemlerinin gevşetilmesi kararının alınmasının beklenmediğini söyledi. Seibert, yeni vaka sayılarında iniş ve çıkışların düzleşme eğiliminde olduğunu, ancak henüz bir dönüm noktasından bahsedilemeyeceğini belirtti. Önlemlerin gevşetilmesinin, insanların yeniden bir araya gelmesine izin verilmesi halinde vaka sayılarının yeniden artışa geçeceğini vurgulayan Seibert, bundan sonraki hedefin bulaşma oranının 100 bin kişide 50 yeni vakaya düşürülmesi olduğunu, Almanya'nın tamamında hedeflenen bu sayıya şu an için uzak olunduğunu belirtti.

Mehmet Koca

