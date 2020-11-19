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Almanya'da son 24 saatte 22 bin 609 korona virüs vakası

Almanya'da son 24 saatte 22 bin 609 korona virüs vakası
Almanya'da son 24 saatte 22 bin 609 korona virüs vakası

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 609 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 855 bin 916'ya yükseldi.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı ve can kayıpları hızla artıyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 22 bin 609 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 855 bin 916'ya yükseldiği bildirildi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 251 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısının 13 bin 370'e ulaştığı aktarıldı. Salgının başlangıcından bu yana toplam 562 bin 700 kişinin de virüsü yenerek iyileştiği kaydedildi.

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