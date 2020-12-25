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Almanya'da son 24 saatte 25 bin 533 yeni vak'a tespit edildi

Almanya'da son 24 saatte 25 bin 533 yeni vak'a tespit edildi
Almanya'da son 24 saatte 25 bin 533 yeni vak'a tespit edildi

Almanya’da son 24 saatte 25 bin 533 yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'ası tespit edildi, 412 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Korona virüs (Covid-19) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan son verilere göre, Almanya'da son 24 saatte 25 bin 533 Covid-19 vak'asının tespit edilmesinin ardından ülkede toplam vak'a sayısı 1 milyon 612 bin 648'e yükseldi.

Açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 412 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 182'ye yükselirken, salgının başlangıcından bu yana Almanya'da 1 milyon 206 bin 200 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği bildirdi.

Öte yandan, Almanya'da aktif Covid-19 taşıyan kişi sayısının 377 bin 266 olduğu belirtildi.

Mehmet Koca
 

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