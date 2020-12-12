Almanya'da son 24 saatte 28 bin 438 korona virüs vakası tespit edildi

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 28 bin 438 yeni korona virüs vakasının tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 1 milyon 300 bin 516'ya ulaştı.

Açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 496 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 21 bin 466'ya yükseldi. Almanya'da salgının başlangıcından bu yana 957 bin 500 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Robert Koch Enstitüsü, salgının bulaşma katsayısının 1.11'e yükseldiğini duyurdu. Enstitüsü, korona virüs taşıyan 100 kişinin virüsü 111 kişiye bulaştırdığını ifade ederken ülkede bulaşma katsayısının 1'in altına düşmesi halinde salgının kontrol edilebilmesinin mümkün olabileceğini belirtti.

Mehmet Koca

