Almanya'da son 24 saatte 4 bin 58 korona virüs vak'ası

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. Almanya'da salgın hastalıklarla yetkili olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 58 vak'a tespit edildiği bildirildi. Toplam vak'a sayısının 310 bin 144'ye yükseldiği belirtilirken, ülke genelinde 31 binin üzerinde aktif vak'a bulunduğu aktarıldı. Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 9 bin 578'e ulaştığı ifade edildi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana virüsü yenerek sağlığa kavuşanların sayısı ise 269 bin 600 olarak açıklandı.

Robert Koch Enstitüsüne göre Almanya'nın çeşitli yerlerinde 7 gün içinde 100 bin kişi başına belirlenen 50 enfeksiyon sınırı aşıldığı belirtildi. Almanların sınırın aşıldığı şehir ve yerleşim yerlerinden Almanya'nın tatil bölgelerine tatile gitmeleri kısıtlandı. Riskli bölgelerden tatile gitmek isteyenlerin mutlaka Covid-19 negatif testini otellere veya tatil merkezlerine göstermeleri gerekiyor. Haftalık 100 bin kişi başına belirlenen 50 yeni vak'a bulunan yerlerde kahveler, barlar ve lokantalar yerel saatle 23.00-06.00 arasında kapalı kalacak. 50 kişi ile yapılacak etkinliklerde ise sayı 25'e indirildi. Cami gibi ibadethanelerde maske takma mecburiyeti getirilirken, bazı şehirler ise alışveriş caddelerinde de maske takma zorunluluğu getirdi.

Mehmet Koca

