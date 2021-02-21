Almanya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 145 kişi öldü

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 7 bin 676 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 2 milyon 386 bin 559'a yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 145 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 67 bin 841 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 190 bin 600 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 128 bin 118 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.01 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 129 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 767 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 83.04 olduğu belirtildi. Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 4 milyon 869 bin 641 kişi aşılanırken, 1 milyon 690 bin 351 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Mehmet Koca

