Almanya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 422 kişi öldü

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 8 bin 7 Covid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 402 bin 818'e yükseldi. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 422 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 740 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 217 bin 700 kişinin iyileştiği ve ülke genelinde aktif Covid-19 taşıyan kişi sayısı ise 116 bin 400 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.98 olarak tespit edildi.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 48 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 776 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 81.82 olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ile sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 5 milyon 220 bin 336 kişi aşılanırken, 1 milyon 806 bin 606 kişiye ise aşının 2. dozu uygulandı.

Mehmet Koca