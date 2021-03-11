Almanya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 321 ölüm

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 14 bin 356 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 532 bin 947'ye ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 321 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 72 bin 810 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 337 bin kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs vaka sayısı 122 bin 781 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0,96 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 770 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 579 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 81,97 olduğu açıklandı.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 8 milyon 161 bin 420 kişi aşılanırken, 2 milyon 605 bin 818 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Mehmet Koca

