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Almanya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 666 can kaybı

Almanya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 666 can kaybı
Almanya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 666 can kaybı

Almanya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 666 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 63 bin 635’e ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 10 bin 237 korona virüs vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 310 bin 233'e yükseldi. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 666 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 63 bin 635 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 87 bin 600 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 158 bin 998 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.82 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 837, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 112 olarak kaydedildi. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 83.08 olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ile sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 3 milyon 509 bin 660 kişi aşılanırken, 1 milyon 104 bin 504 kişi ise aşının ikinci dozunu aldı.

Mehmet Koca
 

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