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Almanya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 982 ölüm

Almanya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 982 ölüm
Almanya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı 982 ölüm

Almanya’da son 24 saatte 982 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 53 bin 972’ye ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 13 bin 202 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 161 bin 279'a ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 982 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı da 53 bin 972 oldu. Ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 241 bin 307 olarak kaydedildi. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.88 olarak tespit edildi. Açıklamaya göre, salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 866 bin kişi iyileşti.
Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 621 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 625 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 82.35 olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ile sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 1 milyon 921 bin 689 kişiye aşı yapıldığını bildirerek, 283 bin 763 kişinin ise aşının ikinci dozunu aldığını aktardı.

Mehmet Koca
 

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