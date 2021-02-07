Almanya'da son 24 saatte Covid-19'dan 231 ölüm

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 8 bin 616 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 284 bin 10'a yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 231 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 61 bin 517 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 29 bin 200 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 193 bin 292 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.95 olarak tespit edildi.



Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 44 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 242 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 83.73 olduğu açıklandı. Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 3 milyon 116 bin 122 kişi aşılanırken, 903 bin 271 kişiye ise ikinci doz aşı yapılıldı.

Mehmet Koca

