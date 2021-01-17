Almanya'da son 24 saatte Covid-19'dan 445 kişi hayatını kaybetti

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 13 bin 882 korona virüs vakasının tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 2 milyon 33 bin 518'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre korona virüs nedeniyle son 24 saatte 445 kişinin hayatını kaybettiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 419'a yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 672 bin kişinin iyileştiği kaydedildi.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 14 olurken, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısının ise 2 bin 850 olduğu ve yoğun bakım servislerinin yüzde 82,54 onanında dolu olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, ülke genelinde başlayan aşılama kampanyasında 27 Aralık'tan bu yana 1 milyon 48 bin 160 kişiye aşı yapıldığını belirtti.