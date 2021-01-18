Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 214 kişi öldü

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 7 bin 141 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 40 bin 659'a yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 214 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 bin 663'a yükseldi.



Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 691 bin 700 kişinin iyileştiği Almanya'da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı ise 302 bin 296 oldu. Virüsün bulaşma katsayısının ise 0.93 olarak tespit edildiği ülkede 36 milyon 660 bin 575 kişiye test yapıldı.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 972 olurken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 832 olarak açıklandı. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının yüzde 81.59 olduğu bildirildi. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında 1 milyon 48 bin 160 kişiye aşı yapıldı.

Mehmet Koca

