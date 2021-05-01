Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 232 ölüm

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, ülke genelinde son 24 saatte 18 bin 935 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 400 bin 532'ye ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 232 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 83 bin 82'ye yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 12 bin 100 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı ise 305 bin 359 olarak açıklandı.

Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.92 olarak tespit edilirken, 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ülke genelinde ortalama 148.6 olarak belirlendi.

Almanya'da 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 28 milyon 774 bin 580 kişi aşının ilk dozunu alırken, 6 milyon 381 bin 397 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.

Mehmet Koca

