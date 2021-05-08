Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 238 ölüm

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülke genelinde son 24 saatte 15 bin 685 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 507 bin 673'e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 238 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 84 bin 648'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 147 bin 100 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı 275 bin 888 olarak açıklandı.

Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı yüzde 86

Virüsün bulaşma katsayısının 0.91 olarak tespit edildiği ülkede 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ise ortalama 121.5 olarak belirlendi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 741, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 2 bin 822 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 86 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 33 milyon 565 bin 445 kişi aşının ilk dozunu alırken, 7 milyon 360 bin 108 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı. Alman halkının yüzde 31.5'i en az bir kere aşılandı.

Mehmet Koca

